Confartigianato Giovinazzo ha un nuovo direttivo

Cambio della guardia in, che in una riunione tenutasi venerdì 3 marzo nel centro metropolitano a Bari, ha eletto il nuovo organigramma.Il presidente sarà, coadiuvato dal suo vice,(in foto con i vertici territoriali di Confartigianato). Il tesoriere e segretario sarà Giovanni Del Giudice, in passato uno scranno nella massima assise cittadina, mentre il ruolo di consiglieri sarà ricoperto da Enzo Fusaro, ex presidente, da Claudio Spadavecchia, per due legislature anch'egli in Consiglio comunale, da Corrado Azzollini e dal maestro pasticcere, Nicola Giotti.Al nuovo organigramma sono giunti gli auguri del presidente provinciale Francesco Sgherza, che ha incoraggiato D'Aquino a continuare il buon lavoro fatto negli ultimi anni. Un lavoro che il nuovo numero uno giovinazzese di Confartigianato ha già spiegato essere rivolto ad una nuova agenda di appuntamenti e iniziative che intendono rilanciare il ruolo delle imprese locali nello sviluppo economico e turistico della cittadina adriatica.