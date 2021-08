Attività di studio alla Vedetta: obbligatorio il Green Pass

«In seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge 23 Luglio 2021, n.105, si rende noto cheLo ha comunicato nella mattinata di lunedì 9 agosto il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma.Le certificazioni ammesse devono attestare una delle seguenti condizioni:- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19: il certificato è valido per coloro che hanno ricevuto la prima dose a partire da 15 giorni da quella data fino alla data prevista per la seconda dose;- il certificato è valido per 9 mesi per coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti- Covid-19 (o l'unica dose per vaccini che ne prevedano una sola);- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi: il certificato è valido per coloro che hanno contratto il virus e sono risultati guariti, per 6 mesi dalla certificazione di guarigione.