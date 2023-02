Mare d'inchiostro, Carlos Solito questa sera alla Vedetta sul Mediterraneo

L'autore

Un viaggio nelle profondità della terra pugliese e del nostro animo con Carlos Solito. Quest'oggi, venerdì 24 febbraio, lo scrittore, fotografo, giornalista e regista, sarà a Giovinazzo ospite del, organizzato dall'Associazione "Vedetta sul Mediterraneo".Il narratore e giramondo pugliese Solito ha incontrato in mattinata gli studenti del Liceo Classico "M. Spinelli", in serata, invece, sarà impegnato in un incontro, a partire dalle ore 19.00 presso la sede della Vedetta sul Mediterraneo (in Via Marco Polo, 11).A dialogare con l'autore, il docente universitario e scrittore Nicolò Carnimeo.Dopo il romanzo "Troppa notte intorno a me" (edito da Sperling & Kupfer), in cui il protagonista Dante viene accompagnato da un Virgilio speleologo in un viaggio ideale nelle grotte più affascinanti d'Italia, il narratore Solito torna a rivelare una parte nascosta del mondo. E lo fa alle latitudini della propria terra di origine: la luce del suo racconto si accende sulla Puglia sotterranea attraverso il documentario "La profonda fantasia. Viaggio dantesco nelle grotte di Puglia" (prodotto dalla Regione Puglia).Seguendo le esplorazioni degli speleologi salentini Marco Martonucci e Gianluca Selleri, dal promontorio del Gargano all'altipiano della Murgia, dalla Terra delle Gravine al Salento, la lente di Solito segue la discesa nel cuore calcareo della regione accompagnata dalla voce narrante dell'attore e cantante pugliese Giorgio Consoli, con le musiche del compositore siciliano Giuseppe Vasapolli.Carlos Solito scrittore, fotografo, giornalista e regista, è nato a Grottaglie, in provincia di Taranto. Gira il mondo da giovanissimo e collabora con numerosi magazine e quotidiani nazionali, realizzando reportage di viaggi. Dirige cortometraggi e documentari. Le sue fotografie sono state esposte in diversi Paesi e ha pubblicato oltre una ventina di volumi illustrati per i più importanti editori italiani. Ha firmato la raccolta di racconti Il contrario del sole (Versante Sud, 2010) e Montagne (Elliot, 2012), insieme a Dacia Maraini, Paolo Rumiz, Maurizio Maggiani, Franco Arminio, Andrea Bocconi e altri. È anche autore dei romanzi Sciamenesciá (Elliot, 2016), La ballata dei Sassi e Troppa notte intorno a me (ambedue pubblicati da Sperling & Kupfer nel 2019 e 2021). Per Rizzoli, invece ha pubblicato Sogno a Sud (2020) e La luce che non ti ho raccontato (2022).