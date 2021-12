"Asse Puglia-Campania pt.1": all'Odeion un nuovo concerto

Ancora la musica che salverà il mondo. Ancora ottima musica all'in programma mercoledì 29 dicembre.Dopo il successo del concerto di Santo Stefano, la Fondazione Defeo-Trapani propone "Asse Puglia-Campania pt.1", un evento che vedrà salire sul palco di via delle Filatrici 32, a Giovinazzo, il duo composto dache dialogheranno attraverso le note conPuglia e Campania insieme per riscoprire la bellezza del jazz e dello swing, attraverso una mescolanza di idee e suoni che rapiranno il pubblico dell'auditorium giovinazzese. Tromba, piano e sax a riscaldare l'atmosfera delle festività natalizie, prima dell'arrivederci al nuovo anno, con una programmazione sempre più articolata.Per info e biglietti ci si può rivolgere al 3401062022 oppure al 3282850978. All'Odeion si inizia alle ore 20.00, con accesso consentito in sala dalle 19.30. Si accede solo con super green pass o con green pass ancora valido, muniti di mascherina.