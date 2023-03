Arriva la primavera: domenica con 20° a Giovinazzo

Dopo le fredde correnti che avevano sferzato Giovinazzo nelle scorse giornate, una debole ventilazione sud-orientali porterà sulla cittadina adriatica temperature più miti in questa ultima domenica di inverno.E sarà un antipasto della stagione primaverile, con 20° sul termometro all'ora di pranzo e mare quasi calmo. Pomeriggio soleggiato e dopo il tramonto con valori termici sui 14°. Serata caratterizzata da qualche nube in transito, umidità all'84% e minime della notte ancora fredde, però, vicine ai 7°.Bel tempo previsto per tutta la settimana.SOLE - Sorge: 5:58, Tramonta: 18:02LUNA - Leva: 5:05, Cala: 15:20 - Luna calante