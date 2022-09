Arriva il nuovo parroco a Sant'Agostino: domani la messa di insediamento

La parrocchia Sant'Agostino di Giovinazzo si prepara ad accogliere il suo nuovo parroco:, dopo cheaveva lasciato il suo incarico a luglio. Il suo ingresso si terrà domani sera alle ore 19.00.La messa d'insediamento, presieduta dal vescovo della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, monsignor, darà avvio al parrocato del nuovo parroco della chiesa di Sant'Agostino la cui comunità parrocchiale, alle ore 20.00 di ieri, ha vissuto un momento di preghiera.già direttore delladiocesana e anche incaricato diocesano dell'ente, era stato nominato nel giugno del 2020 anche rettore del Seminario Vescovile. Si tratta del terzo parroco molfettese in pochi anni per Sant'Agostino, dopo don Beppe de Ruvo e don Massimiliano Fasciano.Classe 1981,è stato ordinato presbitero il 19 marzo 2007 e ha avuto vari incarichi anche come membro presso l'Ufficio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili ed è stato responsabile ​presso le opere di carità della casa di accoglienzae presso le case di spiritualitàdel capitolo Cattedrale di Molfetta.Arriva a Giovinazzo in un momento particolarissimo per la comunità parrocchiale di Sant'Agostino, dopo l'abbandono della sua amata guida spirituale.