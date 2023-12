Arriva il lunapark di Natale al Gran Shopping Molfetta

Tiro a segno, tiro a canestro e al barattolo, lancio degli anelli e del sacchetto, giochi digitali, un luna park di Natale aperto a tutti i clienti del Gran Shopping Molfetta a partire da giovedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Adulti e bambini potranno sbizzarrirsi con le attrazioni che faranno divertire tutti, allestiti in uno spazio allegro e colorato di rosso con elfi e schiaccianoci ad accogliere i visitatori ma non solo: giocando si potranno vincere tanti premi.Partecipando all'iniziativa si potranno accumulare timbri validi sulle cartoline da gioco che daranno la possibilità di portare a casa tanti premi suddivisi in due tipologie, da giovedì 8 dicembre fino al 24 dicembre i premi saranno distribuiti in giocattoli, dal 27 dicembre al 6 gennaio ci saranno in palio golosi dolci da mettere nella calza della befana.Un'esperienza di divertimento arricchita da regali apprezzati da tutta la famiglia. Tra le tante casette natalizie allestite nell'area luna park, una sarà dedicata al desk in cui gli addetti saranno a disposizione dei clienti per fornire tutte le informazioni utili sia a partecipare all'iniziativa che a spiegarne il regolamento, consultabile anche sul sito granshoppingmongolfiera.com/ eventi/la-magia-del-luna-park Il centro commerciale darà così il via alle feste natalizie con la prima delle iniziative pensate per tutta la famiglia, e proseguiranno con un goloso contest dedicato ai panettoni e con una emozionante incursione di Babbo Natale con i suoi elfi nelle gallerie del Gran Shopping Molfetta per allietare le spese natalizie di tutta la clientela.