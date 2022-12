AQP, a Giovinazzo sostituiti 3,5 km di rete idrica

Acquedotto Pugliese (AQP) sta portando avanti nell'abitato diun importante intervento, rivolto al risanamento ed al miglioramento delle performance della rete idrica. L'intervento prevede la sostituzione diesistente per un importo die la distrettualizzazione del sistema di distribuzione, completo della installazione di apparecchiature idrauliche (postazioni di misura e regolazione), con l'obiettivo di efficientare la rete di distribuzione idrica e ridurre le perdite.I lavori, iniziati nel maggio 2021,. Molte zone di intervento sono state già completate e sono in fase avanzata le operazioni di collaudo delle reti idriche sostituite nonché le verifiche di potabilità effettuate da AQP.Ad oggi risultano sostituiti circae, con l'ausilio di tecnologia avanzate, sarà rinnovata un'ulteriore parte significativa del sistema idrico per rispondere alle nuove esigenze dei cittadini. A breve saranno avviati i lavori di sostituzione della rete idrica in via Marconi. Successivamente sarà interessata piazza Porto, dove è prevista la supervisione di un archeologo. Particolarmente delicati risultano gli interventi, in parte già eseguiti, in: la rimozione di entrambe le vecchie condotte ha reso necessario in prima fase posare la nuova di grande diametro con la quale alimentare le traverse e le utenze interessate e, solo successivamente, dismettere e rimuovere le vecchie di piccolo diametro. Le rimanenti zone oggetto di intervento e l'installazione di apparecchiature tecnologicamente avanzate saranno ultimati compatibilmente con le esigenze di servizio e gestione dell'intera rete idrica di Giovinazzo. Questi ultimi saranno comunque poco invasivi rispetto alla sostituzione della rete.Le opere si inseriscono nell'ambito del piano messo in campo dadenominato Risanamento Reti 3, che prevede- per un ammontare di 80 mln di euro. Gli interventi sono Azioni straordinarie, finanziate dalla Regione Puglia a valere sulle risorse del Programma POR FESR Puglia 2014-2020 (Sub-Azione 6.3.d – Installazione dei sistemi di monitoraggio delle perdite di rete contabilizzazione dei consumi e relativi risanamenti delle reti) e pianificate da Acquedotto Pugliese, in sintonia con l'Autorità Idrica Pugliese, che si vanno ad aggiungere agli interventi ordinari di manutenzione delle reti.Tali attività rispondono all'esigenza primaria di ridurre le perdite in rete e salvaguardare la risorsa più preziosa, pur consci del disagio che l'area di cantiere su suolo pubblico, la gestione del traffico veicolare e pedonale comportano.