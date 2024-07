Lavori AQP, il 3 luglio nuova interruzione servizio idrico: ecco dove

Organi di misura saranno installati in via Sindolfi angolo Daconto. Nell'articolo le strade interessate dalla sospensione

sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio in alcune zone di Giovinazzo. I lavori, di manutenzione straordinaria, riguardano l'installazione di organi di misuraPer consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idricaDisagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell'area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell'acqua nelle ore interessate dall'interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.