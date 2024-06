Lavori AQP, a Giovinazzo interruzione idrica in via Bari e nelle traverse

Sono in corso da alcuni giorni ulteriori lavori alla condotta idrica di Giovinazzo. In particolare i tecnici e gli operai sono al lavoro su via Bari dove è in corso di installazione una nuova postazione di misura.Per questo motivo da Acquedotto Pugliese fanno sapere che per consentire il completamento dei lavori, quest'oggi, 20 giugno, sarà sospesa temporaneamente l'erogazione dell'acqua su via Bari e nelle traverse sino a via Paul Harris, al confine con il quartiere barese di Santo Spirito.La sospensione avrà la durata di 16 ore e partirà alle 8.00 con ripristino previsto alle 24.00. I disagi, tuttavia, saranno avvertiti solo negli stabili sprovvisti di autoclave a riserva idrica oppure che hanno una insufficiente capacità di accumulo.La raccomandazione di AQP rivolta ai residenti è pertanto di razionalizzare il consumo dell'acqua, limitando i consumi per scopi non prioritari.