Interruzione idrica, a Giovinazzo chiuso un plesso scolastico

Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, con ordinanza datata 31 gennaio 2024, ha deciso di chiudere oggi, 1° febbraio, le scuolein concomitanza con i lavori alla rete idrica di Acquedotto Pugliese. Troppo alto il rischio di disagi a personale e popolazione studentesca.L'interruzione del servizio idrico sarà compreso nell'area tra il centro storico e la zona a sud di Giovinazzo. Particolarmente interessato dai lavori il quartiere San Giuseppe. Interruzione prevista sul Lungomare Esercito Italiano, via Bari, via Toselli, via Napoli, via Firenze, via Lupis, via Bitonto e piazza Vittorio Emanuele II soprattutto ai piani alti degli stabili.Per qualunque problema o informazione si può chiamare il numero verde 800.735.735.