24 ore di ridotta pressione dell'acqua a Giovinazzo

L'Acquedotto Pugliese ed il Comune di Giovinazzo hanno segnalato sin dalla scorsa settimana lper lavori effettuati da Acque del Sud.La società deve infatti realizzare un intervento di manutenzione straordinaria all'adduttore del Sinni, interrompendo pertanto il flusso d'acqua verso il potabilizzatore di Acquedotto Pugliese e rendendo necessario il fermo dell'impianto per 24 ore.«AQP - si leggeva in un comunicato diffuso dalle testate giornalistiche compresa la nostra - comunica che la sospensione delle attività provocherà una riduzione della pressione idrica, in 65 abitati della Puglia centro-meridionale, tra cui Bari (Palese, Macchie, San Girolamo, Fesca, Marconi),Bitritto, zona Cecilia a Modugno, Casamassima e Noicattaro. I disagi maggiori saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo».L'adduttore del Sinni, gestito da Acque del Sud, è uno dei più importanti vettori che alimentano lo schema idrico Sinni-Pertusillo di Acquedotto Pugliese, al servizio principalmente degli abitati della Puglia meridionale e centrale. Preleva 3.700 litri al secondo d'acqua dall'invaso di Monte Cotugno, nel territorio del comune di Senise (Basilicata) e li trasporta al potabilizzatore di AQP in agro di Laterza (Taranto).Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti delle aree interessate dievitando gli usi non prioritari dell'acqua nelle ore interessate dalla riduzione di pressione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.