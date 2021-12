Appello della Lac: «Basta botti di fine anno, uccidono gli animali»

Con l'arrivo del 2022, per festeggiare la fine del vecchio anno e l'arrivo del nuovo, lainvita tutti a «non acquistare petardi, fuochi artificiali o lanterne volanti e fa un appello ai sindaci affinché ne vietino l'uso con un'ordinanza, disponendo i controlli necessari perché venga rispettata».L'invito a non sparare fuochi d'artificio e petardi durante la notte dell'ultimo dell'anno giunge da. «Tutto questo - afferma - servirà ad evitare la. L'esplosione dei fuochi artificiali e dei petardi in piena notte causa agli animali danni inimmaginabili.«Per gli uccelli - continua -, lo spavento è tale che non sapendo cosa stia accadendo(alberi, siepi e tetti delle case) e finiscono sfracellati contro ostacoli invisibili al buio, oppure assiderati per via della mancanza di un riparo post fuga».«Per cani e gatti, le cui facoltà uditive sono di gran lunga superiori e sviluppate rispetto all'uomo - prosegue Salvemini -, i boati delle esplosioni provocano un forte stress e spavento che li induce a fuggire in cerca di rifugio. Per rendere l'idea del frastuono provocato dai fuochi d'artificio, basti pensare che causano un suono, mentre l'orecchio umano in condizioni normali può sopportareNon sono pochi gli animali vittime di incidenti oppure persi dopo i botti di Capodanno. «Pericoloso - dice ancora Salvemini - anche il lancio delle lanterne volanti o cinesi che volano incontrollate per lunghe distanze e, una volta a terra, possono provocare. Molti i casi registrati negli anni di animali ustionati o che sono rimasti strangolati delle parti in esse contenute una volta rimaste a terra».Possiamo però festeggiare la fine del vecchio anno e l'arrivo del nuovo rispettando tutti. «E allora, sì a giochi di luce, effetti scenici ed al suono dello spumante stappato!», propone il delegato regionale della«Il segno della civiltà e della sensibilità, oltre a risparmiare vite - conclude Salvemini - solleverà tutti gli operatori del soccorso, in particolar modo iche il primo dell'anno contano interventi di soccorso di animali rifugiatisi in ogni dove, senza contare le vittime del capodanno che riempiono gli ospedali… per luce, rumore e fumo».