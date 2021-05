Disavventura per un giovane esemplare diche è rimasto incastrato all'interno di una caldaia di uno stabile di via Madonna degli Angeli, nel centro storico di Giovinazzo. Il volatile è rimasto imprigionato nell'impianto di riscaldamento dell'abitazione, molto probabilmente durante le sue rapide evoluzioni aeree.È stato il proprietario di casa a notare la scena e ad avvertire i sempre generosi e disponibili, arrivati dal, i quali, dopo aver smontato la caldaia, hanno recuperato la bestiola. Ora il rondone è stato preso in cura dai volontari del: «Questo esemplare, di un anno di vita - fa sapere-, ha subìto una lesione alla parte finale dell'ala sinistra, guaribile in. Poi sarà rimesso in libertà e potrà tornare a volare».In questo periodo dell'anno, inoltre, si verifica sempre più spesso un'emergenza per quanto riguarda i rondoni. Quando cadono per terra non riescono più a volare. Ed in questa situazione (il rischio è la morte del volatile, soprattutto con le alte temperature estive) hanno bisogno di essere aiutati e certamente tutti possono fare qualcosa. «Dopo aver controllato se il rondone non presenta ferite, bastain condizioni di sicurezza», racconta Salvemini.In seguito a questa delicata operazione, «da effettuare con le mani e non da posizioni elevate, se il rondone adulto è in perfetta salute, riprenderà tranquillamente il volo. Altrimenti, purtroppo, planerà di nuovo a terra». E in tal caso sarà necessario il ricovero in un centro di recupero gestito dai volontari del