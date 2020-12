Ci sono anchefra le tre persone arrestate daiper detenzione illegale di materiale esplodente nel corso dei servizi disposti, in occasione della fine dell'anno, dalvolti a disincentivare l'acquisto dei pericoli fuochi illegali.Nella serata di ieri, infatti, i Carabinierihanno arrestato uned un, entrambi originari di Giovinazzo, ma residenti in quel centro: all'interno dei propri garage condominiali, i militari della, nel corso di una perquisizione, hanno rinvenuto, dopo alcuni giorni di osservazione che hanno preceduto l'ispezione, ben, per complessividi esplosivo.Il materiale esplodente è stato naturalmente sequestrato, mentre i due, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati condotti in caserma e, sentito il pubblico ministero di turno presso la, sono stati ristretti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, ma il giudice per le indagini preliminari, nell'udienza di convalida, ha ascoltato la difesa degli indagati, rappresentata dall'avvocato, e li ha subito rimessi in libertà.Tutto questo, mentre, nelle ulrime ore, ha perso il dito di una mano a causa dell'esplosione di un grosso petardo. Lo fanno sapere, in una nota, i, sensibilizzando sulla «pericolosità dei fuochi d'artificio illegali, il cui incauto maneggio può comportare gravissime conseguenze».