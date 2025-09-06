Decaro con Schlein
Decaro con Schlein
Politica

Antonio Decaro, arriva il "sì" decisivo per le Regionali - VIDEO

Le dichiarazioni durante la Festa Regionale dell'Unità promossa dal Partito Democratico

Giovinazzo - sabato 6 settembre 2025 11.39
Arriva la conferma: Antonio Decaro sarà il candidato del centrosinistra per le prossime Regionali. Ad annunciarlo lo stesso Decaro, assieme alla Segretaria di Partito, Elly Schlein, in occasione della Festa dell'Unità di Bisceglie.

«La prima cosa che vi voglio dire stasera è scusate, perché non vi meritate i pettegolezzi i tira e molla e i retroscena di queste settimane,» ha dichiarato l'europarlamentare.
«Io da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa Regione e da oggi parlerò solo di questo progetto politico, parlerò della Puglia, dei pugliesi e delle loro ambizioni e dei sogni. Parlerò di questo popolo e di questa terra e lo farò come sempre senza fermarmi, con impegno e determinazione, senza arrendermi mai».
Sotto il nostro scritto, il video della nostra redazione biscegliese.


  • Elezioni regionali
  • Antonio Decaro
