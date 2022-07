Ancora nella morsa del caldo: 35° nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 3 LUGLIO

Caldo, ancora molto caldo su Giovinazzo, anche in questa prima domenica di luglio.Il cielo sereno caratterizzerà tutta la giornata, con punte di 35° attenuate solo lievemente da una moderata ventilazione da quadranti settentrionali. Mare poco mosso e giornata in spiaggia salva.Pomeriggio caldo, con la colonnina di mercurio ad indicare 31° fino al tramonto. Serata stellata, umidità al 78% e 25° sul termometro. Minime della notte sui 21°, finalmente in discesa rispetto ai giorni precedenti. Ma il caldo non darà tregua almeno sino a venerdì 8 luglio.SOLE - Sorge: 5:24, Tramonta: 20:28LUNA - Leva: 9:11, Cala: 23:31 - Luna crescente