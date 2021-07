Ambiente e impegno per la sicurezza: tre nuove gratifiche del Consiglio comunale di Giovinazzo

Gratitudine per l'impegno profuso sul territorio.Questo il filo conduttore che ha legato le tre gratifiche concesse dal presidente del Consiglio comunale, Alfonso Arbore, nella seduta del 28 luglio scorso. Sono state consegnate pergamene al luogotenente dei carabinieri, ormai in pensione,, uomo delle istituzioni per tanti anni. Con lui sono stati premiati gli sforzi dei giovanissimi dell'associazioneimpegnati nella periodica e costante pulizia di agro e costa dai rifiuti, e gliche rendono possibile quotidianamente che la raccolta differenziata venga eseguita correttamente.Il grazie per l'impegno è andato a loro da tutti i rappresentanti delle forze politiche presenti in Aula "Luciano Pignatelli".