Altri due casi di positività a Giovinazzo. Ma uno è fuori paese

Ci sono altri due casi di positività al Coronavirus a Giovinazzo. Lo ha confermato nel bollettino serale il Sindaco, Tommaso Depalma. Di seguito vi riportiamo le sue dichiarazioni integrali riportate sui canali social.Vi informo che con la Polizia Locale stiamo lavorando per disciplinare al meglio gli orari delle aperture di negozi e supermercati in previsione delle festività pasquali: dobbiamo scongiurare nel modo più assoluto assembramenti particolari e al contempo garantire la sicurezza degli operatori. In tutto questo è fondamentale la vostra collaborazione: quest'anno Pasqua e Pasquetta saranno festività diverse dal solito, atteniamoci scrupolosamente alle regole e restiamo a casa. Oggi la nostra polizia locale ha effettuato 37 controlli di autocertificazioni: continueremo e intensificheremo questa attività proprio per scongiurare atteggiamenti superficiali in vista delle festività.Vi aggiorno sulle domande dei buoni spesa: al momento abbiamo protocollato 4 domande venerdì scorso, 2 domande sabato scorso, 15 domande ieri ed oggi al momento 107 (totale parziale: 128). Ma i nostri uffici stanno ancora lavorando e protocollando in questo momento con grande impegno e dedizione così da garantire tempestività del procedimento.Viste le condizioni climatiche favorevoli domani sera dalle 21 in poi procederemo con un nuovo intervento di sanificazione, tenete porte e finestre chiuse.Anche oggi abbiamo ricevuto diverse donazioni, abbiamo quindi provveduto ad aggiornare la nostra banca dati trasparente a questo link: https://github.com/ComuneGiovinazzo/GiovinazzoSolidale e abbiamo anche aggiornato i dati relativi ai servizi sociali sia in entrata e sia in uscita. Da oggi abbiamo iniziato a distribuire oltre ai generi alimentari anche prodotti freschi in virtù della generosità di alcuni esercizi commerciali di Giovinazzo.In allegato a questo post c'è la foto del messaggio di una nostra concittadina che ha voluto donare mascherine da lei prodotte, sono messaggi che rincuorano e che ci spronano a fare di più e fare meglio: tutti insieme ce la faremo!»