Altarini di San Giuseppe: tutte le informazioni per vistarli

È una tradizione inveterata, quella deglia Giovinazzo. Un momento, solitamente in pieno periodo quaresimale, che rappresenta una sorta di prologo ai momenti intensi della settimana di Passione e poi di quella Santa.Devozione e fede, certamente, ma anche tanta tradizione ne hanno fatto un appuntamento stratificatosi nelle generazioni: si gira da un altarino all'altro, fermandosi per una breve invocazione al padre terreno del Dio vivente. I più anziani hanno invece celebrato il Triduo in onore del Santo. Quindi il rito della distribuzione del pane benedetto, dei tarallini fatti in casa da famiglie che custodiscono una pagina importante di storia locale.Nel tempo - e questa è la nostra sottolineatura - però le giovani generazioni non sembrano in grado di afferrare quel testimone ideale che gli anziani cercano di affidare loro e la tradizione potrebbe svanire in pochi anni. L'amministrazione comunale ha censito quest'anno quattro altarini di San Giuseppe, ma qualcuno potrebbe sfuggire.Questa che vi proponiamo sotto il nostro scritto è la mappa sicura di oggi. Se poi, altri privati lo allestiranno, non ci è stata data comunicazione. In tanti ce ne hanno segnalato uno nel centro storico, ma non è stato possibile individuarne la via.Famiglia Padiglione (probabilmente il più antico) - Via Cappuccini, 32;Famiglia Nacci - via Sottotenente de Ceglie, 24/b;Associazione Anffas - via De Gasperi, 41-43Diego De Ceglia e famiglia - via Carlo Rosa, 32.