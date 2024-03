Altarini di San Giuseppe a Giovinazzo: la mappa completa

Gli altarini di San Giuseppe a Giovinazzo vogliono dire soprattutto tre cose: devozione, tradizione e senso di comunità.Questa sera, 19 marzo, si ripeterà quell'antico rito collettivo del pellegrinaggio da un basso ad un altro, da una casa ad un'altra, visitando non solo quelle meravigliose opere dell'ingegno, ma anche fermandosi in preghiera dinnanzi ad esse ed alle statue di San Giuseppe col Bambino che richiamano ad una religiosità più profonda.Il pane benedetto ed i tarallini fatti in casa, faranno da condimento popolare ad un evento che coinvolge tanti giovinazzesi da diverse generazioni. Sarà l'omaggio dato dalle famiglie che realizzano gli altarini ai visitatori. Questa dunque la mappa completa degli altarini con la messa solenne:Famiglia Palmiotto-Nacci in via Sottotenente Donato De CeglieFamiglia Depalo-Gagliardi in via CrocifissoFamiglia Padiglione in via CappucciniFamiglia Martinucci in via MarconiFamiglia Cannato-Fornari in via MarzianiChiesa di Maria SS di Costantinopoli nell'omonima piazzaParrocchia San Giuseppe - messa solenne alle 18.30