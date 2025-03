Altarini di San Giuseppe, c'è anche la mappa comunale

GLI ALTARINI VISITABILI

LA TRADIZIONE

Tra novità assolute e tradizione marcata, si ripeterà quest'oggi un rito collettivo antico: il pellegrinaggio da unall'altro. Il 19 marzo, solennità in cui la Chiesa Cattolica festeggia il padre terreno di Gesù, Giovinazzo vive l'ultimissima ricorrenza prima di tuffarsi definitivamente nel cuore del periodo quaresimale, iniziato lo scorso 5 marzo con il Mercoledì delle Ceneri.Quest'anno ci saranno due novità, come peraltro ampiamente anticipato dalla nostra redazione qualche giorno fa. La prima è rappresentata dall'altarino allestito grazie all'apporto del cultore di storia locale, Diego de Ceglia, in via Carlo Rosa al civico 2/F, che sarà benedetto questa mattina, alle ore 10.00, da don Cesare Pisani, parroco di Sant'Agostino. L'altra novità è il ritorno dell'altarino allestito all'interno della Chiesa di Maria SS di Costantinopoli dall'omonima confraternita. Non saranno allestito quelli in via Marziani e via Crocifisso, che non vengono realizzati più, purtroppo, da alcuni anni, così come l'altarino della famiglia Ditillo.Saranno quindi visitabili 6 altarini:Sotto il nostro scritto, la mappa comunale.Dalla pagina turistica promozionale "Discover Giovinazzo":«Il mese di marzo è legato a doppio filo alla ricorrenza di S. Giuseppe, l'anziano e paziente papà putativo di Gesù, molto spesso rappresentato con barba e capelli bianchi e stancamente appoggiato ad un bastone mentre abbraccia a sé il Bambinello.A Giovinazzo questa celebrazione trascende l'aspetto prettamente liturgico per connotarsi dei tratti più semplici e di sincera devozione popolare.E così, alla vigilia dell'ormai imminente primavera l'usanza vuole che nelle case delle famiglie più devote si realizzi un altare in onore di San Giuseppe articolato su più livelli e allestito con estrema cura con drappi, tovagliette ricamate, nastri, ceri o lampade ad olio e addobbi floreali profumati che circondano ed esaltano la raffigurazione di S. Giuseppe, sia essa statua o quadro, molto cara alla famiglia dedita e promotrice.Sono i caratteristici Altarini di S. Giuseppe, una bella tradizione dalle origini incerte, ma che si nutre della premura e dell'amore di coloro che la custodiscono e la tramandano da generazioni come segno di profondo attaccamento.Il 19, giorno della festa liturgica, sul far della sera gli altarini votivi diventano meta di gruppi di visitatori e nuclei familiari che, come in un peregrinare, si portano a visitarli, partecipando alla condivisione dei simboli di questa venerazione popolare. La tradizione prevede infatti la distribuzione del pane di S. Giuseppe dei "coretti" (taralli artistici a forma di cuore con il monogramma del Santo) e dei tarallini rigorosamente fatti in casa.Venite a Giovinazzo a visitare gli altarini di S. Giuseppe e lasciatevi coinvolgere dal senso di comunità e reverenza verso il Santo protettore delle famiglie, consumando in compagnia il pane benedetto e i tarallini croccanti, dal sapore unico, vivendo così l'esperienza di un ritorno al genuino».