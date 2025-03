Altarini di San Giuseppe a Giovinazzo: ecco l'elenco completo

È il rito collettivo che cade a pochi giorni dall'inizio della primavera e cade in piena Quaresima.Giovinazzo si appresta a vivere i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Nell'omonima parrocchia di via Dogali ci sarà un ampio programma che abbiamo riportato in questo articolo. In attesa dell'ufficialità con una mappa completa da parte del Comune, questo che vi forniamo è l'elenco degli altarini in onore di San Giuseppe che saranno certamente allestiti mercoledì 19 marzo. Noi ve li proponiamo seguendo una sorta di itinerario, con la novità assoluta di quello di via Carlo Rosa allestito grazie all'apporto ed agli studi di Diego de Ceglia, cultore di storia locale, la cui benedizione avverrà nella mattinata di mercoledì 19 marzo, alle ore 10.00, da parte di don Cesare Pisani, parroco di Sant'Agostino.