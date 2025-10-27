Sabino Mangano
Alleanza Civica per la Puglia: tutti i candidati nel Barese

Sosterrà Sabino Mangano alla presidenza della Regione

Giovinazzo - lunedì 27 ottobre 2025
Sono stati resi noti nelle scorse ore i candidati ad un posto da Consigliere regionale per la lista Alleanza Civica per la Puglia, che sosterrà Sabino Mangano quale candidato presidente. Di seguito i nomi per la Città Metropolitana di Bari.

ELENCO CANDIDATI ALLEANZA CIVICA PER LA PUGLIA BARI

MARZO SALVATORE
MANGANO SABINO
MARTINI ERICA
DIPINTO MICHELE
PATRICIELLO MARIA PIA
CUOMO MASSIMILIANO
CAPUTO DANIELA MARIANNA
