Alla Vedetta sul Mediterraneo c'è la seconda serata della PrimaVera musicale 2021

Continua questa sera, giovedì 22 luglio, l'edizione 2021 dellarassegna rinviata per l'emergenza sanitaria in corso, organizzata dalla Scuola di Musica "Filippo Cortese" e che gode del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo.Ieri il primo concerto dedicato all'affascinante mondo del jazz, che ha visto come protagonista il Coll Jazz Quartet composto da Serena Grittani (voce), Giuseppe Todisco (tromba e flicorno), Bruno Montrone (Hammond) e Dario Riccardo (batteria) che all'interno del chiostro della Scuola di musica giovinazzese hanno accompagnato il pubblico in un viaggio alla scoperta delle sonorità della West Coast statunitense degli anni '50. Una serata che ha rimarcato, una volta di più, il talento indiscusso dei quattro giovani musicisti.Stasera si gioca invece in casa in ogni senso. L'accattivante cornice dellainfatti, ospiterà il gruppo giovinazzese, composto da Mariangela Di Capua in voce, Leonardo Lospalluti al mandolino e charango, Nicola Nesta al basso e chitarra, Francesco Giancaspro al pianoforte, Gaetano Depalma, direttore artistico della rassegna, al flauto e chitarra e lo svedese di Giovinazzo, come lo definiscono molti, Eric Forsmark alle percussioni.Le melodie che saranno suonate questa sera in un luogo che guarda al mare ed ai suoi tanti percorsi possibili, porterà il pubblico a solcare le acque calde della tradizione latino-americana. La voce di Mariangela Di Capua porterà per mano i presenti in un viaggio tra bossa nova, samba, embolada, cha cha cha ed altri ritmi latino-americani che faranno pensare alla calde atmosfere dei tanti Sud del mondo, con tutte le loro contraddizioni.Ingresso su prenotazione, in ottemperanza delle norme anti-Covid ai numeriInizio fissato per le 19.30, prima vi sarà una interessante visita guidata, a partire dalle ore 19.00, del gruppo FAI di Giovinazzo.Lain questa anomala collocazione in luglio terminerà domani sera, 23 luglio, con "Assoli - Recitar Sonando", con Vincenzo Mastropirro (flauto) e Mauro Altamura (clarinetto). In quel caso il concerto si terrà nuovamente nel chiostro della Scuola comunale di musica "Filippo Cortese" in via Molino.