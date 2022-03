All'Odeion di Giovinazzo c'è la proiezione del film "Mustang"

Termina con la proiezione del 26 marzo lo spazio dedicato questo mese all'universo femminile in termini di diritti violati e gender gap.Per l'occasione, all'in via delle Filatrici 32, verrà proiettatofilm turco, pluripremiato del 2015, che denuncia il maschilismo imperante in quel paese. Inoltre, è ormai noto al mondo intero quanto questo atteggiamento sia suffragato dal presidente Erdogan, appena un anno fa protagonista di un grave incidente diplomatico con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Lo stesso responsabile del preoccupante dietro front del governo turco rispetto alla Convenzione di Istanbul, trattato internazionale del 2011 che tutela i diritti delle donne.opera prima della giovane cineasta turca Deniz Gamze Erguven, narra le vicende di 5 sorelle adolescenti che vivono in un piccolo centro rurale in Turchia e della loro ribellione ad un'educazione fondata sulla discriminazione di genere. Pregio maggiore di questa pellicola è quello di affidare il punto di vista della vicenda a Lale, la più giovane delle sorelle, che rappresenta la speranza di un futuro di liberazione ed emancipazione. Ancora una volta intrattenimento e riflessione su tematiche sociali vengono offerte al pubblico, allo scopo di condividere pensieri ed opinioni in uno scambio costruttivo che arricchisce l'anima e la cultura personale.Si fa sala alle 19.30 e si accede tramite abbonamento o biglietto del costo di 10 euro. In base alle disposizioni di legge inerenti all'emergenza sanitaria, è necessario entrare esibendo il green pass rafforzato e indossando la mascherina FFP2.Inoltre, per incentivare la presenza del pubblico più giovane, a partire da questa serata sarà attiva una promozione che prevede per ogni coppia di Under 40 due ingressi con un unico biglietto.Per prenotazioni e info, contattare il numero 3401062022.