Alfonso Arbore convoca l'ultimo Consiglio comunale del quinquennio

Ultimo atto del Consiglio comunale per il quinquennio 2017-2022.La convocazione del presidente Alfonso Arbore è fissata per il 7 giugno alle ore 17.30. All'ordine del giorno, al primo punto, ci saranno comunicazioni dello stesso presidente e gratifiche per uomini e donne che hanno caratterizzato in positivo questi cinque anni.Nella stessa seduta della massima assise saranno approvati i verbali dei precedenti Consigli comunali e sarà conferita la Cittadinanza Onoraria ai membri dell'associazione "Quelli dell'IVE", che tanto hanno fatto in questi anni per la conservazione della memoria di un luogo unico ed importantissimo per Giovinazzo.Al quarto punto è prevista la discussione e l'eventuale approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021. Al quinto, invece, si discuterà di variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziaria per il periodo 2022-2024.Chiusura dell'ultimo consiglio della consigliatura con un debito fuori bilancio derivata da una soccombenza dell'ente comunale dinnanzi al giudice di Pace di Bari e l'elezione del presidente e la nomina dei revisori dei conti per il triennio 2022-2025.