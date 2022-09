Al via le istanze per la co-progettazione di attività educative e ricreative

È stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti sul territorio comunale che intendono realizzare, sino al 31 dicembre 2022, attività educative e ricreative rivolte aLe risorse disponibili, assegnate con decreto del ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, verranno utilizzate per il potenziamento di servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, e, nello specifico, saranno destinate ai, incluse quelle rivolte a favorire il recupero rispetto alle criticità emerse a causa dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle​«Con questo avviso, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni interessate - sottolinea il sindaco- vogliamo sostenere la maternità e la paternità, dando un supporto alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, ed offrendo ai più piccoli uno spazio protetto in cui socializzare e sperimentare nuove attività».L'avviso integrale, pubblicato all'albo pretorio online, è consultabile al link http://albo.egov.ba.it/web/giovinazzo . Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 12.00 del 30 settembre 2022.