Al via le Giornate biblico-teologiche diocesane

IL PROGRAMMA

Papa Francesco ha istituito lanella III Domenica del Tempo Ordinario (cfr. Aperuit illis, 3). Pertanto, nel 2020 sarà celebrata il 26 gennaio.«È bene, pertanto, che non venga mai a mancare nella vita del nostro popolo questo rapporto decisivo con la Parola viva che il Signore non si stanca mai di rivolgere alla sua Sposa, perché possa crescere nell'amore e nella testimonianza di fede». Si tratta quindi di una ulteriore occasione di celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio perché cresca «nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture».In preparazione a tale evento la Diocesi propone – in anticipo rispetto al periodo consueto – le Giornate biblico-teologiche, dal 15 al 17 gennaio, all'interno dell'Auditorium "Regina Pacis" della parrocchia Madonna della Pace a Molfetta.Mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio 2020 - ore 19.00/21.00IL VANGELO DI MATTEORelatrice: Prof.ssa Rosanna Virgili, biblistaDocente di Esegesi presso l'Istituto Teologico Marchigiano di AnconaVenerdì 17 gennaio 2020 - ore 19.00/21.00«APRI' LORO LA MENTE PER COMPRENDERE LE SACRE SCRITTURE» (Lc 24,45)Presentazione della Lettera Apostolica di Papa Francesco "Aperuit illis" con la quale viene istituita la Domenica della Parola di DioRelatore: Mons. Antonio Pitta, Pro-rettore della Pontificia Università Lateranense di Roma e Docente di Esegesi.Tutta la Comunità diocesana è inviata, in particolare tutti gli Operatori pastorali.Le serate saranno trasmesse in diretta streaming sui canali diocesani.