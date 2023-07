Agostino Picicco al Festival del Libro Possibile di Polignano

La kermesse letteraria che si è svolta a Polignano a Mare dal 6 al 9 luglio, dal titolo, ha visto 250 autori e personaggi della cultura e delle istituzioni che si sono confrontati con le tematiche più scottanti della nostra attualità. Il Libro Possibile rappresenta da qualche anno il punto di riferimento letterario nazionale in estate, una rassegna cresciuta moltissimo, ad oggi divenuto luogo di dibattito in vari ambiti.Tra gli autori presenti durante la serata conclusiva anche il nostro concittadinocon il libro(Secop Edizioni).In dialogo con Giovanna De Crescenzo, giornalista di TGnorba, ha illustrato ad un interessato pubblico giovanile pregi e rischi dell'attuale comunicazione social, soffermandosi sui profili di utenti di cui si parla nel libro anche ironicamente, frutto dell'osservazione .di chi sui social si pone in modo inopportuno o aggressivo, come "leone da tastiera".La conversazione ha teso ad evidenziare stili virtuali positivi e a sottolineare l'importanza di un approccio costruttivo e rispettoso verso tutti gli utenti.