È stato rimesso in libertàdel posto,, arrestato in flagranza di reato daiil 6 novembre scorso, quando, in evidente stato di alterazione, ha colpito al volto un agente della. La decisione è stata presa dal giudice monocratico delIl suo legale,, dopo aver ottenuto la scarcerazione, è riuscito a ottenere pure la revoca della misura degli arresti domiciliari. L'uomo, con numerosi precedenti penali, era in via Dogali e - in preda ai fumi dell'alcol - stava infastidendo chiunque si trovasse nelle vicinanze con un atteggiamento aggressivo, ma in realtà, quando sul posto è giunta una volante della, a seguito di una segnalazione, gli agenti l'hanno trovato riverso a terra e lo hanno soccorso.L'uomo, però, per tutta risposta si è alzato e sono volate urla e parolacce. Nonostante gli inviti alla calma, ilha continuato nei suoi atteggiamenti violenti, tanto da sferrare alcuni pugni, impedendo di avvicinarsi e. La situazione è apparsa delicata e rischiava di degenerare, ragion per cui è stato deciso di richiedere l'intervento dei militari della, i quali, dopo averlo immobilizzato, lo hanno portato presso gli uffici di via Matteotti.L'uomo è stato quindi tratto in arresto per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, prima di essere portato nel carcere di Bari e, dopo pochi giorni, ristretto agli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi è arrivata. E l'uomo è nuovamente tornato in libertà.