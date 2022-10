Adriana Lattanzi è la nuova presidente dell'associazione 2hands Giovinazzo

La sua vice per il prossimo anno sarà Eleonora Dagostino

La giovane Adriana Lattanzi è stata eletta nuova presidentessa dell'associazione ambientalista 2hands Giovinazzo per il periodo che andrà da questo settembre sino al settembre 2023. La sua vice sarà Eleonora Dagostino.Oltre all'organo direttivo, però, per continuare la meritoria attività del gruppo, sono essenziali anche altre figure che andrebbero a comporre il cosiddetto "Team project", una sorta di braccio operativo del direttivo stesso.Chiunque abbia voglia, passione ed a cuore l'ambiente può entrarne a far parte, basta rivolgersi all'associazione 2hands attraverso i suoi canali social oppure scrivere a 2handsgiovinazzo@gmail.com • Presidentessa: Adriana Lattanzi• Vice-presidentessa: Eleonora Dagostino• Segretaria: Claudia Illuzzi• Tesoriera: Francesca Sollecito• Project Team Manager: Thomas Camporeale• Consigliere: Francesco de Palma• Consigliere: Mario Fiorentino• Consigliere: Agostino Marzella• Consigliera: Mariafrancesca Dagostino