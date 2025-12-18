Acque affinate da depuratore per uso irriguo: pronto il progetto a Giovinazzo

«Quella che vedete (sotto il nostro articolo, ndr) è l'immagine del progetto che stiamo per approvare in Giunta per la distribuzione delle acque affinate prodotte dal nuovo depuratore AQP. Si tratta di un intervento dal valore complessivoarticolato in più tronchi e modulabile in base alle risorse economiche disponibili».Lo ha scritto nelle scorse ore sui canali social il sindaco di Giovinazzo,«Grazie a quest'opera - ha spiegato il primo cittadino - saremo finalmente in grado di utilizzare l'acqua affinata per uso irriguo, offrendo ristoro alle campagne a est,contrastando in modo concreto l'aridità estiva . Il progetto, curato dall'sarà portato all'attenzione della Regione Puglia per ottenere le risorse economiche necessarie alla sua realizzazione».«Questa iniziativa - ha concluso Sollecito - era nel nostro programma elettorale e abbiamo mantenuto la promessa. È il più grande investimento a favore dell'economia agricola della nostra città. Un sentito ringraziamento allae al suo presidenteper la collaborazione, a dimostrazione che solo il gioco di squadra porta a risultati concreti, per il bene di tutta la comunità».