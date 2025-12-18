Irrigazione campi
Irrigazione campi
Attualità

Acque affinate da depuratore per uso irriguo: pronto il progetto a Giovinazzo

L'annuncio del sindaco: «Stiamo per approvarlo in Giunta»

Giovinazzo - giovedì 18 dicembre 2025
«Quella che vedete (sotto il nostro articolo, ndr) è l'immagine del progetto che stiamo per approvare in Giunta per la distribuzione delle acque affinate prodotte dal nuovo depuratore AQP. Si tratta di un intervento dal valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, articolato in più tronchi e modulabile in base alle risorse economiche disponibili».

Lo ha scritto nelle scorse ore sui canali social il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.
«Grazie a quest'opera - ha spiegato il primo cittadino - saremo finalmente in grado di utilizzare l'acqua affinata per uso irriguo, offrendo ristoro alle campagne a est, in zona "Pietre Rosse", contrastando in modo concreto l'aridità estiva . Il progetto, curato dall'ing. Michele Lasorsa, sarà portato all'attenzione della Regione Puglia per ottenere le risorse economiche necessarie alla sua realizzazione».

«Questa iniziativa - ha concluso Sollecito - era nel nostro programma elettorale e abbiamo mantenuto la promessa. È il più grande investimento a favore dell'economia agricola della nostra città. Un sentito ringraziamento alla Cooperativa Olivicultori di Giovinazzo e al suo presidente Michele Stufano per la collaborazione, a dimostrazione che solo il gioco di squadra porta a risultati concreti, per il bene di tutta la comunità».
Progetto depurazione acque
Progetto depurazione acque © Comune di Giovinazzo
Progetto depurazione acque
Progetto depurazione acque © Comune di Giovinazzo
Progetto depurazione acque
Progetto depurazione acque © Comune di Giovinazzo
  • Acquedotto Pugliese Giovinazzo
  • Giunta comunale
  • depuratore Giovinazzo
  • irrigazione campi
17 dicembre 2025 Iris Campione d'Italia nell'Insieme Gold
