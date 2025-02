"Accogliamo in inglese", così i commercianti di Giovinazzo riceveranno meglio i turisti

Che laavesse cambiato passo era evidente da tempo, ma l'iniziativadestinata ad esercenti e commercianti del territorio cittadino, al fine di migliorare i servizi di ricevimento dei turisti, è forse uno dei progetti più importanti degli ultimi anni.Un modo per aumentare la qualità del turismo cittadino e per dare la possibilità agli stranieri di sentirsi meno isolati anche nei momenti di relax, al ristorante, in hotel o al bar. A portare avanti il corso, le ragazze del Servizio Civile, laureate e con competenze specifiche, capaci di coinvolgere i tanti commercianti ed imprenditori del settore della ristorazione e della ricettività con lezioni gradevoli ed alla portata di tutti.«In un mondo sempre più globalizzato - spiegano dall'associazione di piazza Umberto I - la capacità di comunicare in inglese è fondamentale, soprattutto in una realtà sempre più turistica. La Pro Loco di Giovinazzo, consapevole del ruolo promozionale che ricopre, con il coinvolgimento delle volontarie del servizio civile dalle indiscusse competenze linguistiche, ha deciso di offrire questa opportunità; con il fine di migliorare la comunicazione e la relazione con i clienti internazionaliDurante gli incontri svolti - si legge ancora in una nota della Pro Loco Giovinazzo - abbiamo potuto verificare l'interesse, l'impegno e l'entusiasmo dei partecipanti, pronti a mettersi in gioco e ad acquisire nuove conoscenze. Tutto ciò ha confermato il valore del progetto, spronandoci a fare sempre meglio e a continuare in questa direzione».