A Santa Maria degli Angeli il 2 agosto c'è la consacrazione dei bimbi

In preparazione della festività liturgica diche ricorrerà ill'omonima Confraternita, guidata dal prioresta mettendo a punto la cerimonia della consacrazione dei bambini alla Madonna. L'atteso rito ha un lungo trascorso già da anni e si svolgerà al termine della giornata legata alla solennità, per l'appunto il 2 agosto prossimo. In virtù di questo intenso momento di fede e tradizione la Confraternita rende note le modalità di iscrizione che i genitori devono seguire se scelgono di far partecipare il loro bambino/a alla consacrazione che verrà officiata, come tutti momenti liturgici, da Padre Pasquale Rago, guida spirituale.Le modalità che la Confraternita indica per effettuare l'iscrizione del proprio figlio/a sono le seguenti: inviare un messaggio su whatsapp al numero 3429704525, oppure inviare una mail all'indirizzo santamariadegliangeli.giovinazzo@hotmail.it indicando nome e cognome del bambino che si intende consacrare unitamente ad un recapito telefonico dei genitori.Inoltre, fanno sapere dalla Confraternita di S. Maria degli Angeli, sabato 26 luglio, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, la chiesa è aperta perché inserita nel percorso di visita "Tesori d'Arte Sacra" e, quindi, ci si può rivolgere direttamente ai confratelli lì presenti. La chiesa è sita in Via Madonna degli Angeli, nel centro storico di Giovinazzo a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele. La Confraternita fa sapere che sono ben accette offerte libere e volontarie da parte dei fedeli che seguiranno le giornate di festa previste dal programma dei festeggiamenti in onore di S. Maria degli Angeli. Il ricavato delle offerte sarà destinato ad interventi di restauro che interessano la chiesa e il simulacro della Madonna.In merito alla cerimonia di Consacrazione dei bambini abbiamo sentito Franco Bavaro, priore dal 2009 al 2015 della Confraternita, memoria storica delle attività svolte in tutti quegli anni. Ecco cosa ci ha detto.«La Consacrazione dei bambini alla Madonna degli Angeli è nata nel 2010 dall'elaborazione di una idea di alcuni confratelli e consorelle durante una assemblea per l'organizzazione della festa. Eravamo in un periodo molto intenso di iniziative, poiché in quegli anni avevamo il gravoso impegno di reperire fondi per pagare il restauro della nostra chiesa ed ognuno di noi sentiva la necessità di adoperarsi per contribuire a questo fine- ci ha detto Franco Bavaro. La Madonna degli Angeli è una festa molto sentita a Giovinazzo, nella nostra chiesetta, infatti, si può ottenere l'indulgenza del Perdono di Assisi e mentre stavamo organizzando la festa, le Sante Messe, i fiori da scegliere per l'addobbo e la processione, ci rendemmo conto che alla Madonna mancava qualcosa: infatti, mancavano gli Angeli. E così nacque l'idea degli Angeli di Maria. Ognuno si adoperò per promuovere l'iniziativa, appoggiata e supportata con grande entusiasmo dal nostro compianto don Benedetto Fiorentino. Ogni bambino, il cui genitore affidava alla Madonna, era chiamato, arrivava all'altare con un accompagnatore, era vestito di bianco, riceveva una pergamena e un ricordino e tutti insieme venivano consacrati alla nostra Mamma celeste. All'uscita ognuno riceveva un palloncino bianco e con i propri genitori aprivano la processione che dalla cattedrale riportava l'effige della Vergine fino alla nostra chiesa, poiché in quel periodo, in accordo con don Benedetto, il triduo e la messa del 2 agosto erano celebrati in Cattedrale, dove il numeroso afflusso dei fedeli poteva essere accolto al meglio. Conclusa la processione, sul sagrato della nostra chiesa, dopo il saluto alla Vergine con la preghiera finale, i palloncini volavano in cielo tra la commozione di tutti i presenti. Questa iniziativa è cresciuta negli anni, fino al 2019, purtroppo il Covid gli ha dato una brusca frenata. Ma nel cuore dei confratelli e delle consorelle è rimasto il caro ricordo di questa tenera compagnia e già da qualche anno la Confraternita ha ripreso a riproporre questa iniziativa riscuotendo ancora il consenso e l'entusiasmo dei fedeli», ha concluso Franco Bavaro, uno dei confratelli della Confraternita S. Maria degli Angeli, amministratore unitamente ad Arcangelo Minenna e a Domenico Garofalo.