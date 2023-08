Santa Maria degli Angeli, ieri sera la processione nel borgo antico (FOTO e VIDEO)

8 foto Processione Madonna degli Angeli 2023

Si sono di fatto conclusi ieri sera, 2 agosto, i festeggiamenti a Giovinazzo in onore di Santa Maria degli Angeli, organizzati dall'omonima confraternita guidata da Francesco Depalma.Don Andrea Azzollini ha celebrato la messa vespertina in Concattedrale, durante cui sono state rinnovate le promesse di confratelli e consorelle. Poi la processione per le strade del borgo antico, in cui i canti alla Vergine si sono alzati più volte alti e commoventi, segno di un legame del quartiere con questa Solennità.Suggestivi i passaggi in piazza Costantinopoli (qui il video), in piazza San Felice ed il rientro della sacra effigie nella chiesetta della Madonna degli Angeli. Sul sagrato, prima della benedizione solenne, don Andrea ha voluto salutare i tanti bimbi e bimbe presenti, gli "angioletti" a cui la Madre Celeste volge sempre il suo sguardo protettivo. Infine il rientro, con un intero quartiere a salutare la Madonna degli Angeli ed a rivolgerle preghiere intense.Da questa sera, alle 19.30, Triduo in onore dell'Eterno Padre sul sagrato della chiesa della Madonna degli Angeli, a beneficio di chi non potrà recarsi nella chiesetta rurale.