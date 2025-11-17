Contro la violenza sulle donne
Contro la violenza sulle donne
Associazioni

"Aspetto psicologico della violenza sulla donna", ne parla la Fidapa Giovinazzo

Appuntamento lunedì 17 novembre in Sala San Felice

Giovinazzo - lunedì 17 novembre 2025
La Fidapa BPW sezione di Giovinazzo ha organizzato per questa sera, 17 novembre, una tavola rotonda sul tema "Aspetto psicologico della violenza sulla donna". Appuntamento fissato per le ore 18.00 in Sala San Felice.

Alla serata interverranno il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che porterà i saluti istituzionali dopo quelli della padrona di casa, Sabina Massari, presidentessa della Fidapa locale. Insieme al primo cittadino interverrà Vincenza Serrone, assessora alle Pari Opportunità.

Le relazioni saranno nell'ordine quella di Valeria Scardigno, presidente del CAV Pandora, della sua vice Francesca Bisceglia, della psicologa Enza Roberta Depalma e dell'assistente sociale Isabella Sciancalepore. La moderazione è affidata a Miriam Massari della Fidapa Giovinazzo.
