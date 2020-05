A Giovinazzo riaprono Villa Comunale, Parco Scianatico e Punto Ecologico

Riapriranno ufficialmente quest'oggi, 25 maggio, la. Lo aveva annunciato il sindacoil 20 maggio scorso, prevedendo misure severe agli ingressi ed all'interno delle due aree.Da sempre punti di aggregazione di molte famiglie giovinazzesi, la Villa, rinnovata da qualche mese, ed il Parco tornano ad essere frequentati dopo il periodo di chiusura forzata dovuta all'emergenza sanitaria ancora in corso.Depalma era stato tuttavia netto, affinché nessuno pensi di non rispettare le regole di distanziamento fisico come troppo spesso sta accadendo sui lungomari a sera: «Sulle riaperture voglio essere chiaro - aveva detto il 20 maggio -: faremo rispettare le regole per la tutela di tutti. Con l'ausilio delmonitoreremo gli accessi ed eviteremo gli assembramenti. Ci sarà gel igienizzante a disposizione per tutti - è l'aspetto non trascurabile -, per ricordarci quanto sia importante pulire accuratamente le nostre mani. Seguiremo le disposizioni del DPCM - aveva quindi concluso - e provvederemoi delle aree giochi così da poter offrire ai più piccoli le giuste occasioni di svago e divertimento».Ci vorrà quindi buonsenso dei genitori che dovranno tutelare i più piccoli e se stessi. Di fondamentale importanza resta l'aspetto legato alle distanze: sulle panchine, e questo va ricordato soprattutto agli anziani, se non si è dello stesso nucleo familiare, ci si siede massimo in due ed ai lati opposti, indossando mascherine (all'uopo, secondo quanto riferito dal primo cittadino). In piazza, ad esempio, questo comportamento è tenuto da pochissimi, con gravissimi rischi per la salute.L'altra notizia importante per questo 25 maggio è legata alla riapertura delin cui potranno essere consegnati, con regole e procedure ben precise i rifiuti ingombranti o appartenenti a particolari categorie.