Nuova area giochi al Parco Scianatico

Era stato annunciato dall'amministrazione comunale di Giovinazzo mesi fa ed ora è in fase di ultimazione l'intervento di riqualificazione dell'Oltre all'installazione di nuove altalene e di un imponente galeone dei pirati, vi è stato lo spazio per una novità assoluta per i parchi giovinazzesi, rappresentata da una teleferica. Sono stati installati anche giochi a molle e scivoli ed è stata completamente rifatta la pavimentazione anti-trauma in colato, integrata con parti di prato sintetico.Nei prossimi giorni - assicurano da Palazzo di Città - saranno anche sostitute le attrezzature ginniche presenti ed è in via di completamento la sostituzione delle vecchie armature dei pali dell'illuminazione pubblica con altre più performanti e sicure a led. L'intervento, insieme a quello della Villetta Aldo Moro, ha un costo complessivo dicoperti da finanziamento ministeriale«Continua l'opera di rigenerazione e miglioramento degli parchi e delle aree ludiche, insieme alla sostituzione di sedute e di inserti dell'arredo urbano. Ormai prossima anche la sistemazione delle aree a verde della zona Papa Giovanni XXIII, la cui gara si è conclusa. La speranza è sempre la stessa e cioè che i cittadini sappiano difendere ciò che con tanto sacrificio di tutti, amministratori e soprattutto contribuenti, adorna la nostra città e la rende sempre di più a misura di bambino», ha commentato il vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, intercettato telefonicamente.