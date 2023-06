Inaugurata la nuova area giochi-fitness del Parco Scianatico (FOTO)

9 foto Giochi nuovi al Parco Scianatico

È stata inaugurata lunedì 26 giugno la nuova area giochi-fitness delUn intervento fortemente voluto dall'assessore ai Lavori Pubblici,che era già intervenuto in via Toselli ed in piazzetta Iacobellis, oltre che in piazza don Tonino Bello all'ex zona 167 del rione Immacolata.«Si è trattato - ci ha spiegato - di un segno di ulteriore attenzione verso le famiglie e le loro esigenze ed anche verso richieste che ci erano pervenute. I tempi tecnici della burocrazia vanno contemplati e devo dire che i nostri uffici hanno lavorato celermente per assicurare a tanti di loro tranquillità nelle ore che intendono trascorre all'interno del Parco. Come ho avuto modo di dirvi in altre circostanze, sono particolarmente orgoglioso, da papà, di aver portato a Giovinazzo uno splendido galeone ed una teleferica di circa 30 mt ad esclusivo uso dei più piccoli.Adesso dobbiamo concentrarci su altre opere importanti, con gare che stanno andando ad assegnazione per parcheggio via Fossato, mentre dovremmo completare i lavori sul molo di Levante davvero a breve».Sotto il nostro articolo, una piccola galleria fotografica dei giochi.