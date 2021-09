A Giovinazzo quasi 16mila residenti con almeno una dose di vaccino

Continua la campagna vaccinale a Giovinazzo, sebbene i residenti siano costretti ancora a recarsi in altri centri dell'Area Metropolitana di Bari.Al 9 settembre eranole dosi di siero somministrate a cittadini giovinazzesi esono gli over 12 ad aver ricevuto almeno la prima. Un dato fondamentale è poi quello di coloro i quali hanno completato l'intero ciclo. Sono, una percentuale vicina all'80% delle persone vaccinabili.Attualmente sono 7 i positivi al Sars CoV2 sul territorio comunale e sarà assai importante mantenere questi numeri bassi anche in autunno, stagione che gli esperti definiscono cruciale nella lotta al virus e che potrebbe darci nuove prospettive per un futuro più sereno.