A Giovinazzo grande festa di Carnevale per i più piccoli in Villa Comunale

Vederli a decine con i loro travestimenti, orgogliosi del personaggio che rappresentavano è stato come fare un salto indietro nel tempo, alla nostra infanzia, ai tempi belli che non tornano più.Giovinazzo ieri mattina, domenica 19 febbraio, si è colorata per il penultimo appuntamento del cartellone di eventi legati al Carnevale, ideato ed organizzato dai commercianti giovinazzesi in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura.Decine di bimbe e bimbi si sono dati appuntamento alle 11.00 all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella", dove ad aspettarli c'erano allestimenti ed artisti di strada. Particolarmente apprezzato lo spettacolo delle bolle di sapone della Fata Cravattina, mentre la pentolaccia ha dato una ulteriore scossa adrenalinica ad una mattinata a misura di famiglie.Non è finita qui, annunciano dalla pagina di promozione turistica Discover Giovinazzo. Martedì 21 febbraio, Martedì Grasso, alle ore 17.00 ci sarà il ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II, per poi celebrare il funerale laico del Carnevale, accompagnati dalla musica della Bassa Banda di Giovinazzo e dallo spettacolino di Percyval. Si rinnoverà così un antico rituale che vedrà ancora una volta protagonisti i bimbi insieme agli adulti.Sotto il nostro articolo, alcune foto della mattinata di domenica.