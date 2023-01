A Giovinazzo Epifania con il mercato settimanale

Dopo il buon riscontro del mese di dicembre, l'assessorato alle Attività Produttive e Polizia Locale guidato da Alfonso Arbore ha deciso di mantenere inalterato il calendario del mercato settimanale di Giovinazzo.Pertanto venerdì 6 gennaio, pur essendo festivo, il mercato in piazzale Salvo D'Acquisto si terrà regolarmente, in accordo con le associazioni di categoria.«Per noi è stata una decisione semplice - ci ha detto Arbore - in conseguenza di quanto era accaduto in dicembre con ben tre mercati straordinari di domenica. Il giorno festivo facilita l'accesso all'area - ha concluso - e potrebbero esservi buoni riscontri per i venditori ambulanti che giungono a Giovinazzo dal Barese e dalla Bat».