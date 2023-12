A Giovinazzo è scoppiato il Natale - FOTO

16 foto Natale 2023 a Giovinazzo

Tre, due, uno...Il conto alla rovescia scandito dai bimbi e dalle bimbe giovinazzesi si è concluso intorno alle 19.00 di ieri sera, 8 dicembre, quando l'Albero di Natale di piazza Vittorio Emanuele II si è finalmente acceso. E con esso la grande scritta "Giovinazzo" che campeggia lì vicino.Un Albero di Natale offerto dalNel frattempo è partita la festa con la street bandad annunciarla per le strade del centro e del borgo antico, mentre in via Gelso tantissime famiglie hanno portato i loro figli a fare una foto con Babbo Natale in persone, che per queste festività ha preso casa in quello che fu il cortile della casa in cui nacque del Beato Nicola Paglia.Le luci e gli addobbi hanno colorato non solo. In centinaia si sono riversati per le strade di Giovinazzo dai centri viciniori e l'atmosfera natalizia si è fatta sempre più intensa grazie alla mostra di presepi dell'Aiap ed ai mercatini natalizi della Touring Juvenatium all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II. Grande soddisfazione, inevitabile, è stata espressa dall'assessora alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, dal sindaco Michele Sollecito e dall'intera Giunta comunale.È solo l'inizio, stasera, 9 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele II arriva uno deidell'intera ex provincia barese. E ci resterà per tutto il fine settimana.Noi vi raccontiamo la serata di ieri attraverso i nostri scatti ed il video dell'accensione dell'Albero di Natale.