2hands Giovinazzo pronta a (ri)pulire il molo di sottovento

Ancora una volta in azione i ragazzi e le ragazze di, l'associazione ambientalista che continua la sua incessante attività di pulizia e salvaguardia dell'ambiente costiero, urbano e rurale della nostra cittadina.Questa volta (ri)toccherà al molo di sottovento, in passato oggetto di approfondita pulizia della stessa associazione e prima ancora da parte di LED.Le operazioni di pulizia del molo di Ponente sul lungomare Marina Italiana, intitolato ai Costruttori di Pace, si terranno sabato 18 settembre a partire dalla ore 10.00 e si inseriscono in una iniziativa globale denominataPer partecipare all'evento è necessario iscriversi a questo link https://www.eventbrite.it/e/world-cleanup-day-2021-tickets-170621462387 e si riceverà in omaggio uno zainetto.Tutte le ulteriori informazioni sulla pagina "2hands Giovinazzo" .