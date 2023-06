2hands Giovinazzo per un futuro sostenibile

Il 27 maggio, all'interno della, si è tenuto il quarto appuntamento del ciclo, un percorso che vede la collaborazione delle realtà giovinazzesiper la proposta di incontri aperti alla cittadinanza su diverse tematiche.Il quarto incontro, promosso da 2hands Giovinazzo e intitolatosi è basato sulla sostenibilità cittadina, analizzandola non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello legato alla mobilità sostenibile, il tutto grazie agli interventi di esperti del settore.Dopo aver presentato l'associazione,divulgatore scientifico di 2hands Organization, ha illustrato due dei progetti targati 2hands: 2breath e 2drink; il primo ha lo scopo di riqualificare alcune zone abbandonate della città per la realizzazione di un vero e proprio bosco urbano volto a controbilanciare la nostra importa di CO2, il secondo, si propone di implementare un'app con la geolocalizzazione delle fontane della città (ora disponibile a questo link), il tutto per ridurre l'utilizzo della plastica monouso e favorire l'opzione delle borracce per dissetarsi. Quest'ultimo progetto intende anche intervenire con un restauro delle fontane qualora non fossero agibili.A seguire, è intervenutodottorando presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari. Nel suo discorso, i presenti hanno potuto ricevere spunti su argomenti quali la mobilità sostenibile legata al conseguente sviluppo del turismo sostenibile, possibile solo se vengono messi a disposizione dell'individuo i mezzi necessari per sceglierlo. Lo stesso Morgese, nel suo lavoro di ricerca, ha ideato un'app che collega e riunisce diversi punti della Puglia che possono essere raggiunti in bicicletta tramite percorsi sicuri. Solo così, infatti, è possibile auspicare a un miglioramento dello stile di vita del cittadino e delle condizioni ambientali della città, il tutto rispettando i protocolli di sicurezza della strada e della persona.Gli interventi hanno aperto una discussione molto proficua sulle tematiche presentate, accolte positivamente dai presenti che hanno interagito attivamente e che, alla fine della serata, hanno potuto anche assaggiare della buona focaccia locale.Il prossimo appuntamento è programmato per il giorno 24 giugno con l'incontro "La città multiculturale - accogliere per aprirsi al mondo" in collaborazione con l'associazione SAI.