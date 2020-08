2hands Giovinazzo, domani pulizia della spiaggia in località ex Marmi Barbone

Dopo gli appuntamenti di lunedì 3 e 24 agosto, l'associazionetorna a proporre un altro momento in cui si ci si sporcherà le mani per ripulire un tratto di costa della città frequentato da cittadini e turisti.Domani,, i volontari del neonato gruppo di salvaguardia ambientale, muniti di mascherine, guanti, bustoni e tanto amore per il proprio territorio, uniranno nuovamente le loro forze per eliminare ogni tipo di rifiuto lasciato sulla costa in località, che si estende per circa 200 metri in direzione Bari Santo Spirito.Il successo del secondo clean-up con la partecipazione die la raccolta didi rifiuti tra reti di pescherecci, accendini, mattonelle, vasi e molto altro, fa sperare gli organizzatori che un numero crescente di persone decida di dare una mano e di contribuire a rendere più pulita una zona costiera scelta da molti per fare il bagno e prendere il sole. La speranza è quindi che l'indifferenza verso l'inciviltà e l'inquinamento non prenda il sopravvento e prevalgano senso civico e rispetto per l'ambiente.Per questi motivi, l'associazione si rivolge a tutta la cittadinanza chiedendo di partecipare alla terza raccolta. Chi vorrà aderire all'invito o entrare a far parte della squadra di volontari dipotrà inviare un messaggio Messenger tramite la paginadell'associazione. Ci si ritroverà domani alle ore 18.00 nella zona in cui verrà effettuata la pulizia della spiaggia, nel punto in cui fino a qualche tempo fa sorgeva una gru gialla.In osservanza delle disposizioni di contenimento del contagio da, volontari e partecipanti indosseranno la mascherina e rispetteranno la distanza di sicurezza.