2hands Giovinazzo ancora all'opera: ripulita nuovamente l'area del campo sportivo

Continua incessante l'opera meritoria dei volontari e delle volontarie dil'associazione ambientalista che si occupa di tutela del territorio urbano, costiero e rurale della nostra cittadina.Nel pomeriggio di domenica 13 giugno i ragazzi e le ragazze del gruppo giovinazzese sono ritornati nella zona dove sorge il, non lontani dal nuovo Centro Comunale di raccolta, inaugurato qualche tempo fa. L'operazione di pulizia è stata la seconda, al fine di completare quanto iniziato qualche settimana fa nella stessa area.«L'intervento - spiegano da 2hands Giovinazzo -, avvenuto nel rispetto delle norme anti-Covid, ha portato alla rimozione di bendi rifiuti, nello specifico:Numeri tanto alti quanto preoccupanti - ammoniscono - considerando che la zona non si trova in campagna bensì in città».Ad affiancarli c'era anche il gruppo scout dell', in una sinergia che rincuora tra tanti giovani che hanno voglia di sporcarsi le mani, un «sostegno prezioso», lo hanno giustamente definito i volontari di 2hands.«Con l'augurio di lanciare un messaggio di sensibilizzazione alla cittadinanza, ribadiamo ancora l'importanza di segnalare eventuali zone e/o punti critici della città alla mail 2handsgiovinazzo@gmail.com », ribadiscono infine da 2 hands GiovinazzoProssima operazione di pulizia domenica 20 giugno in un luogo che sarà svelato sulle pagine social dell'associazione.