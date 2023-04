25 aprile, il Partito Democratico: «Qui si è fatta l'Italia libera»

«Oggi più che mai, sentiamo l'esigenza di celebrare un momento decisivo della storia del nostro paese». È l'incipit di una nota pubblicata sulla pagina Facebook delche, come ogni anno, celebra il 25 aprile, la«In questi mesi le dichiarazioni imbarazzanti del governo di destra - si legge -, hanno riportato alla mente i contenuti aberranti spazzati via il 25 Aprile del 1945 grazie alla Resistenza di donne e uomini di ogni ceto sociale e culturale che decisero di lottare per la libertà Il, festa della Resistenza, conclusione di una fase tragica della storia del nostro paese.- sottolineano i Dem -. Utilizziamo questa fondamentale ricorrenza per ribadire, con la necessità della memoria, l'impegno quotidiano e futuro per la completa attuazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione nata dall'antifascismo, dalla Resistenza e dalla Guerra di Liberazione, perché quello che è successo in Italia durante il ventennio fascista non debba più ripetersi.È preciso compito di noi adulti - conclude il- quello di tramandare avvenimenti e idee ai ns figli: più ne parliamo, più li invogliamo a saperne di più e a porsi domande, a chiedersi "cosa rappresenta la libertà", "cosa significa sentirsi liberi"».