Vandali in azione in piazzetta Kennedy a Giovinazzo

Dopo avervi raccontato del porto franco che diviene la stazione ferroviaria dopo la chiusura dell'unica edicola, a sera, e dopo che negli scorsi mesi eravamo tornati sui problemi di alcune zone del borgo antico, questa volta il nostro report si sofferma sunel rione Immacolata, compresa tra via Molino, Traversa XX Settembre e via Dalmazia.Nelle scorse giornate, ignoti hannodi quelle che dallaerano state spostate dall'Amministrazione comunale in un'area immaginata come luogo di intrattenimento per i residenti del posto e attrezzata di giochi per i più piccoli. La panchina è statae non sarebbe l'unico caso in città. Lo sanno anche a Palazzo di Città, dove ci hanno assicurato che nelle prossime ore si provvederà al ripristino dei luoghi.Ma quel che fa rabbia alla gente del quartiere è l'indifferenza con cui spesso accadono fatti simili, con la rabbia che monta: «Siamo giustamente controllati, visti i tempi - ci hanno detto -, se portiamo il cane a fare i suoi bisogni, uscendo a 50 metri da casa. Ma nessuno becca mai sul fatto questi vandali. Serve più attenzione, la chiediamo alle istituzioni locali», è stato il commento.Eppure qualche schiamazzo inmolti sembrano averlo udito, più volte, a più ore della sera e della notte, anche quando non sarebbe possibile uscire.Il nostro consiglio resta sempre quello di segnalare alle forze dell'ordine o alla Polizia Locale, che però non ha un vero e proprio servizio notturno, quanto avviene. Ancora una volta dobbiamo raccontare un esempio di spregio per l'arredo urbano e quindi per la stragrande maggioranza dei giovinazzesi perbene. Ancora una volta siamo tristemente consapevoli che non sarà l'ultima.